Украина настаивала на передаче ракет Taurus еще весной 2023 года, однако Бундестаг до сих пор "хранит молчание" по этому поводу.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз напомнил о важности немецких ракет Taurus для ВСУ и подчеркнул, что Берлин зря опасается эскалации и воздерживается от помощи.

Мнение по этому поводу Кулеба высказал в комментарии Bild. Как известно, Украина сделала запрос о передаче Taurus еще весной 2023 года, однако канцелярия действующего председателя правительства Олафа Шольца - до сих пор колеблется.

"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней украинских военных и мирных жителей, а также ускорить освобождение наших территорий и быстрее прекратить войну", - отметил Кулеба.

По его словам, этот тип боеголовок способен уничтожать склады и командные пункты РФ далеко за пределами линии фронта. Это значительно усложнило бы жизнь оккупантам, уверен министр.

Также он назвал безосновательными опасения Германии, что Украина использует это оружие для атак по территории России.

Другие партнеры уже помогли Киеву ракетами подобной дальности, а никакая предыдущая помощь от Германии все еще не спровоцировала эскалации со стороны РФ, указал Кулеба.

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать эти ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что принадлежит нам согласно Уставу ООН и международному праву", - добавил глава МИД Украины.

Эксперт объяснил важность дальнобойных ракет Taurus в вопросе Крыма

Напомним, 7 августа ключевые парламентские фракции Германии договорились о передаче ракет Taurus Украине. Однако официального решения со стороны правительства все еще нет.

Как пояснил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, ракеты Taurus - это об усилении огневой мощи Сил обороны Украины. Эти боеголовки способны преодолевать дистанцию до временно оккупированного Крыма - там немало вражеских складов, скоплений техники и развязок логистики врага. Также для выполнения соответствующих огневых задач ВСУ не хватает ракет ATACMS.

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