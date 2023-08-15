The Insider подробно изучил обстоятельства этих отравлений вместе с врачами - экспертами по отравляющим веществам.

Российская журналистка Елена Костюченко рассказала, что ее могли отравить прошлой осенью в Германии. Она заметила резкое ухудшение здоровья и признаки отравления во время поездки в Мюнхен в октябре 2022 года.

Как пишет пишет The Insider, первые признаки отравления журналистка обнаружила спустя полдня после того, как приехала в Мюнхен утром 18 октября. Вечером того же дня она заметила у себя проблемы с концентрацией, головные боли, сильную одышку при ходьбе и отсутствие сил. На следующее утро к этим симптомам добавились боль в животе и головокружение.

Однако из-за бюрократических проволочек у Костюченко не смогли вовремя взять анализы, которые бы точно показали наличие токсинов в крови.

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В начале войны Костюченко сделала серию репортажей для "Новой газеты" из прифронтовых украинских городов, включая Херсон и Мариуполь. Однако после того, как РКН предупредил редакцию, редакция приостановила деятельность и удалила репортажи.

The Insider утверждает, что в Тбилиси могла быть отравлена журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян, а также президент Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно могла быть отравлена в Праге.

В конце июля об отравлении в Берлине писала Любовь Соболь. Врачи, опрошенные изданием, отмечают, что симптомы, с которыми столкнулась Соболь, не могут быть объяснены отравлением.

Отравления, организованные РФ - детали

В 2020 году российскому оппозиционе Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.