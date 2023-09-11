По ее словам, в сфере судебной реформы и законодательства о СМИ результаты реформ в Украине уже впечатляют.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего необъявленного визита в Киев в понедельник утром заявила, что место Украины в ЕС.

Украина может "положиться на нас и на наше понимание расширения ЕС как необходимого геополитического последствия российской войны", сказала Бербок по прибытии, пишет The Guardian.

Бербок напомнила, что Украина уже имеет статус кандидата в ЕС.

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"И сейчас мы готовимся принять решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС", - отметила она.

По ее словам, в сфере судебной реформы и законодательства о СМИ результаты реформ в Украине уже впечатляют. Однако министр иностранных дел добавила, что предстоит еще пройти долгий путь в реализации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией.

Вступление Украины в ЕС

11 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неаноснированным визитом. Это уже четвертая ее поездка в Украину с начала полномасштабной войны.

Министры по делам Европы стран-участниц Евросоюза должны обсудить вопрос расширения блока в конце октября. Германия и Франция, похоже, согласны с этим предложением. Госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что ЕС должен дать последовательный сигнал странам-кандидатам о вступлении в союз.

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