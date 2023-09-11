В настоящее время предпринимаются шаги по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов.

Министры по делам Европы стран-участниц Евросоюза должны обсудить вопрос расширения блока в конце октября.Германия и Франция, похоже, согласны с этим предложением.

Как пишет Politico, госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун заявила, что ЕС должен дать последовательный сигнал странам-кандидатам о вступлении в союз. И не в последнюю очередь для того, чтобы помочь им противостоять российскому влиянию. Вопрос один – время. Военный захват земель Владимиром Путиным подтолкнул лидеров Европейского Союза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время предпринимаются шаги по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предложил разрешить странам-кандидатам входить в качестве наблюдателей в комитет по политике и безопасности ЕС. Он предлагает их сделать "частью мышления и формирования решения", а не просто "направить им декларацию ЕС".

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"Мы хотим дать положительный сигнал Украине. Но предложение предоставить больше полномочий спецслужбам [Украины] в связи с коррупцией, может дать неверный сигнал", – говорит один западноевропейский дипломат.

Крупное расширение ЕС приведет к смещению центра тяжести блока на восток, что может ослабить традиционно решающее влияние Франции и Германии на принятие ключевых решений. Группа законодателей ЕС уже разрабатывает планы по изменению основного договора ЕС.

Расширение Евросоюза - подробности

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил установить целевую дату для ЕС, чтобы серьезно подойти к приему новых членов. Украина и другие кандидаты стремятся оживить застопорившиеся дебаты о расширении.

По состоянию на середину июня этого года, как отмечали в ЕС, Украина выполнила два из семи условий. В середине августа в правительстве заявили, что Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

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