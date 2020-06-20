На бургомистра Брюгге напали на улице и ранили ножом в шею

Нападавший задержан, политик перенес операцию.

Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению на улице, его ранили ножом в шею.

Читайте такжеСломанные пальцы и разбитая голова: в США напали на украинскую журналистку во время погромов (видео)Об этом сообщила прокуратура провинции Западная Фландрия.

«Нападавший задержан, начато расследование», - говорится в сообщении.

В полиции Брюгге отметили, что бургомистр был госпитализирован и перенес операцию, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Лидер партии «Христианские демократы и фламандцы» (CD&V) Йохим Коэнс подчеркнул, что Дирк Де Фау - хороший градоначальник, «который любим в городе и далек от любого радикализма»: «Трудно представить, что могло стать причиной этого нападения».

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