На бургомистра Брюгге напали на улице и ранили ножом в шею
16:26, 20 июня 2020Мир
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Нападавший задержан, политик перенес операцию.
Состояние потерпевшего стабильное / фото nikvesti.com
Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению на улице, его ранили ножом в шею.
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«Нападавший задержан, начато расследование», - говорится в сообщении.
В полиции Брюгге отметили, что бургомистр был госпитализирован и перенес операцию, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
Лидер партии «Христианские демократы и фламандцы» (CD&V) Йохим Коэнс подчеркнул, что Дирк Де Фау - хороший градоначальник, «который любим в городе и далек от любого радикализма»: «Трудно представить, что могло стать причиной этого нападения».
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