Согласно исследованию, полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества.

Пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне с последующим глобальным голодом, вызванным блокирующей солнечный свет сажей в атмосфере, что намного превысит потери, вызванные смертельными взрывами.

Полномасштабная война между США и Россией уничтожит более половины человечества, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Food.

Согласно заявлению, сопровождающему исследование, команда Университета Рутгерса пришла к такому числу погибших, оценив, насколько пострадают мировые урожаи сельскохозяйственных культур, поскольку дрейфующие облака блокируют солнечный свет, питающий растения, которыми питаются люди.

Во-первых, исследователи оценили количество пепла, который будет выброшен ядерными войнами разного масштаба, когда сгорят крупные города в Индии, Пакистане, США или России. Затем они загрузили это в спонсируемый правительством США инструмент прогнозирования климата, чтобы отслеживать, как этот пепел будет перемещаться по земному шару, а также где и насколько сильно он повлияет на производство продуктов питания.

В случае ядерной войны между США и Россией модель показала, что ветры планеты будут поднимать в небо кружащиеся облака дыма и твердых частиц над крупными экспортерами продовольствия, такими как США, Китай, Германия и Великобритания.

Падение урожайности в этих странах вызовет каскад нарастающих последствий, которые вовлекут в кризис весь остальной мир. С падением урожая падает и экспорт продовольствия, что приведет к распространению голода по Африке и Ближнему Востоку, выживание которых зависит от импорта продовольствия.

По этому сценарию три четверти людей на Земле будут голодать в течение двух лет после прекращения падения ракет — и это будет только начало.

Через три-четыре года после обмена ядерными ударами глобальные урожаи сельскохозяйственных культур, животных и рыбы упали бы на 90 процентов, что привело бы к дальнейшему распространению голода, разрушений и краха, а также к запуску других циклов обратной связи.

По словам соавтора Лили Ся из Rutgers, многие детали того, в какой степени при таком обмене пострадают урожаи, остаются неясными.

"Например, озоновый слой будет разрушен в результате нагревания стратосферы, что приведет к усилению ультрафиолетового излучения на поверхности, и нам необходимо понять, как это повлияет на запасы продовольствия", — добавил Ся.

Такая война должна была бы достичь масштабов полномасштабного обмена между сверхдержавами, чтобы распространить голод далеко за пределы зоны взрыва.

Даже во время самой ограниченной ядерной войны, которую исследовала команда — локальный обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном — глобальное производство продуктов питания упало бы на 7 процентов из-за сажи и пепла от взрывов, попадающих в атмосферу.

Это число намного меньше, чем количество неурожая, полученное моделью для тематического исследования США и России. Но это также больше, чем любое нарушение мировых запасов продовольствия с тех пор, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН начала отслеживать их.

Такое разрушение ударит по миру, который уже стоит перед перспективой падения урожайности из-за изменения климата.

Напомним, также ученые рассказали, что будет, если Россия начнет ядерную войну.

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