Ученые рассказали, какие последствия для планеты будет иметь ядерная война.

Ученые рассказали, что будет, если Россия начнет ядерную войну.

Новое исследование, опубликованное в журнале AGU Advances, показывает, что огненные бури заблокируют Солнце и спровоцируют "малый ледниковый период", который продлится тысячи лет. Это приведет к неурожаю и голоду в океане.

"В первый месяц после взрыва средняя глобальная температура упадет примерно на 13 градусов по Фаренгейту (7 градусов Цельсия - УНИАН). Это больше, чем во время самого последнего ледникового периода, который длился более 100000 лет, когда вымерли мамонты", - говорится в исследовании.

Ведущий автор доктор Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана сказала: "Как только дым попадает в верхние слои атмосферы, он распространяется по всему миру и затрагивает всех".

Однако вторжение России в Украину выдвинуло на передний план угрозу ядерной войны, и это исследование впервые дает суровую картину воздействия на окружающую среду, если бы Путин потянулся к ядерной кнопке.

Анализ показывает, что температура океана быстро упадет и не вернется к довоенному состоянию даже после того, как рассеется дым.

По мере того как планета будет охлаждаться, морской лед расширится и заблокирует крупные порты, включая Пекин, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Затем лед распространится на прибрежные районы с обычно умеренным климатом и помешает судоходству через Северное полушарие, а доставка продовольствия и припасов в некоторые города, такие как Шанхай, станет затруднительной.

Внезапное падение освещенности и температуры моря убьет водоросли - основу морской пищевой сети.

Исследователи заявили, что рыболовство и аквакультура будут остановлены из-за "фактически голода в океане".

Одна из моделей имитирует использование США и Россией 4400 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн для бомбардировки городов и промышленных районов.

В этом случае пожары выбросят в верхние слои атмосферы более 150 миллиардов тонн дыма и черного углерода, поглощающего солнечный свет.

Напомним, что Путин во время недавней встречи с Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.

Лукашенко, в свою очередь, призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия.

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