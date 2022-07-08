Ученые рассказали, что будет, если Россия начнет ядерную войну.
Новое исследование, опубликованное в журнале AGU Advances, показывает, что огненные бури заблокируют Солнце и спровоцируют "малый ледниковый период", который продлится тысячи лет. Это приведет к неурожаю и голоду в океане.
"В первый месяц после взрыва средняя глобальная температура упадет примерно на 13 градусов по Фаренгейту (7 градусов Цельсия - УНИАН). Это больше, чем во время самого последнего ледникового периода, который длился более 100000 лет, когда вымерли мамонты", - говорится в исследовании.
Ведущий автор доктор Шерил Харрисон из Университета штата Луизиана сказала: "Как только дым попадает в верхние слои атмосферы, он распространяется по всему миру и затрагивает всех".
Однако вторжение России в Украину выдвинуло на передний план угрозу ядерной войны, и это исследование впервые дает суровую картину воздействия на окружающую среду, если бы Путин потянулся к ядерной кнопке.
Анализ показывает, что температура океана быстро упадет и не вернется к довоенному состоянию даже после того, как рассеется дым.
По мере того как планета будет охлаждаться, морской лед расширится и заблокирует крупные порты, включая Пекин, Копенгаген и Санкт-Петербург.
Затем лед распространится на прибрежные районы с обычно умеренным климатом и помешает судоходству через Северное полушарие, а доставка продовольствия и припасов в некоторые города, такие как Шанхай, станет затруднительной.
Внезапное падение освещенности и температуры моря убьет водоросли - основу морской пищевой сети.
Исследователи заявили, что рыболовство и аквакультура будут остановлены из-за "фактически голода в океане".
Одна из моделей имитирует использование США и Россией 4400 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн для бомбардировки городов и промышленных районов.
В этом случае пожары выбросят в верхние слои атмосферы более 150 миллиардов тонн дыма и черного углерода, поглощающего солнечный свет.
Напомним, что Путин во время недавней встречи с Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые могут применять, в том числе ядерные боеприпасы.
Лукашенко, в свою очередь, призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия.