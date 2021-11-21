За минувшие сутки зафиксировано 208 попыток нелегального пересечения границы.

Около сотни мигрантов пытались прорвать польскую границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение польской пограничной службы в Twitter.

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"В субботу, 20 ноября, на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемче, группа из около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границе белорусскими службами, пыталась прорваться к Польше", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось сдержать наступление. Всего за минувшие сутки офицеры пограничной службы Польши зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы. Сообщают об одном задержанном жителе Ирака, а также о выдаче 31 постановления о депортации из Польши.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

21 ноября 2021 года Польша заявила о том, что рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.

Автор: Светлана Закелова