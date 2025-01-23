Любой мир, который не будет выглядеть как уверенная победа РФ, грозит обвалить власть диктатора.

Несмотря на определенные территориальные продвижения на фронте в Украине и пока общую стабильность экономики, Россия стратегически оказалась в тупике. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, заинтересован изменить характер противостояния с Западом, пишет в авторской статье для Foreign Affairs член Научно-консультативного совета Финского института международных отношений Андрей Колесников.

Он отмечает, что прибегнув к грубой военной силе, Путин потерял мягкую силу, и теперь российское влияние на территории бывшего СССР ослабевает. Рассказывая о намерении удержать НАТО подальше от границ РФ, Путин упомянул расширение альянса, куда вошла в том числе соседняя Финляндия. При этом Россия все больше ощущает экономические последствия чрезмерных расходов на войну.

"Заведя страну так далеко, непонятно, смогут ли Путин и его команда вернуться назад. Демилитаризация экономики и демобилизация общественности рисковали бы подорвать систему, которая поддерживает его правление", - пишет Колесников.

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По мнению аналитика, Путину нужна такая война, которая бы продолжала мобилизовать общественное мнение в поддержку режима, но без опасных затрат, которые подрывают стабильность всей политической и экономической системы.

"Несмотря на то, что Путину так же дорого обойдется завершение спецоперации, чем ее продолжение, выход есть: он может продолжать постоянную войну против Запада - холодными, а не горячими средствами. Главное - избегать ощущения даже частичного поражения", - считает аналитик.

Вместе с тем Колесников отмечает, что Россия не имеет достаточно материальных и демографических ресурсов, чтобы полностью захватить Украину. А без Украины не может быть и речи о восстановлении Российской Империи, к которому стремится Путин.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент Финляндии назвал три этапа, в которые Украина могла бы одержать победу. Первый этап - это усиление всех форм западной поддержки Украины. Второй этап - это мирные переговоры с РФ. Третьим этапом будет восстановление территориальной целостности страны.

Также мы рассказывали, что по мнению экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, завершение войны в Украине вполне возможно в этом году. Но для этого Запад должен продолжать давить на Россию.

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