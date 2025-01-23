План победы Украины может предусматривать три этапа, чтобы сохранить устойчивый мир.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время "Украинского завтрака" в Давосе.
"Для меня план победы линейный и он проходит через три этапа. Первый - краткосрочный. И в краткосрочной перспективе мы должны поддерживать Украину финансово, в военном смысле и политически. Эта поддержка должна продолжаться и усиливаться", - сказал он.
По словам Стубба, второй этап может длиться от трех до шести месяцев. Он отметил, что Украину нужно сажать за стол переговорах с РФ, когда она будет готова.
"Что надо сделать за эти три-шесть месяцев. Мне кажется, уже говорили, с чего нужно начинать. Украина должна начинать переговоры, какими бы они ни были и когда бы они ни были, с позиции силы. Никакие переговоры не могут проходить без Украины", - подчеркнул президент Финляндии.
Стубб считает, что третьим этапом плана победы Украины будет восстановление территориальной целостности страны. Он отметил, что особенно важно сохранить независимость и суверенитет Украины.
"Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Это единственный путь к проигрышу Владимира Путина", - резюмировал президент Финляндии.
Как может завершиться война в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким может быть формат переговоров о завершении войны. Он отметил, что для него представительство Европы при любом формате будущих переговоров будет важным.
Кроме того, новый государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что нужно для завершения войны в Украине. По его словам, каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".