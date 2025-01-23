Стубб считает, что план победы Украины может предусматривать три этапа.

План победы Украины может предусматривать три этапа, чтобы сохранить устойчивый мир.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Для меня план победы линейный и он проходит через три этапа. Первый - краткосрочный. И в краткосрочной перспективе мы должны поддерживать Украину финансово, в военном смысле и политически. Эта поддержка должна продолжаться и усиливаться", - сказал он.

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По словам Стубба, второй этап может длиться от трех до шести месяцев. Он отметил, что Украину нужно сажать за стол переговорах с РФ, когда она будет готова.

"Что надо сделать за эти три-шесть месяцев. Мне кажется, уже говорили, с чего нужно начинать. Украина должна начинать переговоры, какими бы они ни были и когда бы они ни были, с позиции силы. Никакие переговоры не могут проходить без Украины", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб считает, что третьим этапом плана победы Украины будет восстановление территориальной целостности страны. Он отметил, что особенно важно сохранить независимость и суверенитет Украины.

"Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Это единственный путь к проигрышу Владимира Путина", - резюмировал президент Финляндии.

Как может завершиться война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким может быть формат переговоров о завершении войны. Он отметил, что для него представительство Европы при любом формате будущих переговоров будет важным.

Кроме того, новый государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что нужно для завершения войны в Украине. По его словам, каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

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