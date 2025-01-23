Стубб уверен, что Украину не нужно принудительно склонять к переговорам с РФ / Коллаж УНИАН, фото - facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

План победы Украины может предусматривать три этапа, чтобы сохранить устойчивый мир.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Для меня план победы линейный и он проходит через три этапа. Первый - краткосрочный. И в краткосрочной перспективе мы должны поддерживать Украину финансово, в военном смысле и политически. Эта поддержка должна продолжаться и усиливаться", - сказал он.

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По словам Стубба, второй этап может длиться от трех до шести месяцев. Он отметил, что Украину нужно сажать за стол переговорах с РФ, когда она будет готова.

"Что надо сделать за эти три-шесть месяцев. Мне кажется, уже говорили, с чего нужно начинать. Украина должна начинать переговоры, какими бы они ни были и когда бы они ни были, с позиции силы. Никакие переговоры не могут проходить без Украины", - подчеркнул президент Финляндии.

Стубб считает, что третьим этапом плана победы Украины будет восстановление территориальной целостности страны. Он отметил, что особенно важно сохранить независимость и суверенитет Украины.

"Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Это единственный путь к проигрышу Владимира Путина", - резюмировал президент Финляндии.

Как может завершиться война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким может быть формат переговоров о завершении войны. Он отметил, что для него представительство Европы при любом формате будущих переговоров будет важным.

Кроме того, новый государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что нужно для завершения войны в Украине. По его словам, каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

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