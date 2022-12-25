В случае быстрой победы Украины в войне в России обрушится вся система власти и там начнется "классическая русская смута" и гражданская война.

Система власти российского диктатора Владимира Путина разваливается на глазах. У главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина громадные амбиции, и Рамзан Кадыров ведет себя гораздо более значимо, чем командир маленького отряда.

Таким мнением поделился публицист и политолог Андрей Пионтковский в интервью УНИАН, комментируя обращение Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, именно развал путинской системы и сдерживает Запад от решительных действий.

Пионтковский считает, что частные армии, созданные в России, ориентированы не на победу в Украине, а на будущую гражданскую войну в самой РФ.

"Вы обратили внимание, что от Пригожина это не первое обращение к Зеленскому и к украинской армии? И в отличие от кремлевских пропагандистских гопников, он вообще-то это делает с уважением. В этот раз он говорил не "клоун", как они любят, а "Владимир Александрович Зеленский". Он перед этим высоко оценил украинскую армию. Пригожин - военный преступник и уголовник. Но он по большому счету делает то, что хорошо бы выглядело от Путина. Это еще раз показывает, что все эти частные армии Пригожина, Кадырова, Рогозина ориентированы не на победу в Украине, потому что это невозможно. Они создаются для большой гражданской войны постпутинской России. У Пригожина громадные амбиции. Кадыров ведет себя гораздо более значимо, чем командир маленького отряда. Это указывает на то, что путинская система власти разваливается на глазах. К сожалению, это тоже один из элементов, который сдерживает Запад от решительных действий", - говорит Пионтковский.

Эксперт подчеркивает, что Запад должен сейчас сделать простую вещь - передать нашим Вооруженным силам все необходимое вооружение. Но их сдерживает страх из-за быстрой победы Украины.

"Не надо заказывать никаких военных комплексов, все же уже есть. Это где-то в Польше на складах лежит. Их сдерживает вот этот страх ядерного оружия и страх перед полным развалом России. Мол, "если мы сейчас дадим оружие, Украина победит в течение нескольких недель, взяв по тому же сценарию Мариуполь, Бердянск, Крым"", - говорит Пионтковский.

Эксперт прогнозирует, что в этом случае обрушится вся система власти в России и там начнется "классическая русская смута" и гражданская война. "Начнется гражданская война на громадной территории 11 часовых поясов. Это страшит Запад. 15 лет Путин пугал, и сейчас еще есть этот страх остаточной мощи", - рассказал Пионтковский.

Устранение Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов считает, что окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в странах Латинской Америки. Они понимают, что после убийства или отстранения Путина вряд ли смогут договориться с Западом о сосуществовании. Жданов подчеркнул, что для российских элит и силовиков устранение Путина - это билет в новую жизнь.

Ранее уже сообщалось, что российский олигарх и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.

При этом в СМИ и среди экспертов все чаще ходит информация, что состояние здоровья Путина "резко ухудшается". Так, по словам российского политолога и обозревателя Валерия Соловья, он страдает рядом критических заболеваний, в том числе раком и шизоаффективным расстройством.

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