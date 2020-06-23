"Даже г**на не достоин": грузинский журналист Габуния снова грубо обругал Путина (видео)

Телеведущий пообещал Путину, что не будет осквернять его могилу.

Грузинский журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года обматерил путина в эфире телеканала «Рустави-2», снова обрушился на российского президента с оскорблениями.

Читайте такжеAtlantic Council: Путин строит в Украине два протектората с помощью паспортов РФ

Как сообщает «Радио Свобода», журналист обратился к Путину в эфире телеканала Mtavari Arxi. Там он заявил, что не будет выполнять обещание осквернить могилу президента России, которое дал год назад, ведь тот не достоин даже этого.

«Ты, грузинского, даже г**на не достоин», - заявил Габуния по-русски в конце своего обращения.

В ходе программы ведущий также заявил, что его оружие – слово, тогда как Путин "не жалел для Грузии" настоящего оружия и "разве что не сбросил на страну ядерную бомбу".

Габуния прокомментировал также информацию о задержании на территории Грузии гражданина РФ, который якобы готовил покушение на журналиста. Ведущий заявил, что не сомневается в правдивости этой информации, и не боится смерти.

Напомним, 7 июля прошлого года Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

Габунию уволили с канала «Рустави-2» в августе после смены собственника. Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска. После увольнения Габунии и других ведущих журналистов работники телеканала начали бойкот.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram