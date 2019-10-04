Грузинского телеведущего, который обматерил Путина, вызывают на допрос

Габунию вызвали по делу о присвоении средств госкомпании.

Журналиста Георгия Габунию, который в эфире «Рустави 2» обматерил российского президента Владимира Путина, вызывают на допрос в Генпрокуратуру Грузии.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление прокуроров в пятницу.

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«В рамках расследования по факту превышения служебных обязанностей против законных интересов «Рустави 2», присвоения средств госкомпании в крупных размерах с использованием служебного положения, в Генпрокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Допросят журналиста 7 октября. В то же время 5 октября на допрос также ждут бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Как сообщал УНИАН, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией.

7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

Георгия Габунию уволили в августе после смены собственника. Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска. После увольнения Габунии и других ведущих журналистов работники телеканала начали бойкот.