Кришьянис Кариньш предупредил об агрессивном российском империализме и выступил за надежную защиту НАТО.

Даже когда нынешний президент России Владимир Путин уйдет со сцены, имперские претензии РФ, которые сейчас имеют разрушительный эффект в Украине, будут продолжать угрожать Европе. Такое мнение в интервью The Telegraph высказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, Россия все еще является империалистической страной, которая смотрит на мир так, как "некоторые европейские страны делали, возможно, 100-150 лет назад".

"С точки зрения НАТО, нам еще долго придется иметь дело с проблемной Россией, опасной Россией. Даже после окончания этой войны - а все войны заканчиваются в конце концов - у нас все равно будет проблема с Россией, которая не будет непосредственно связана с правлением Путина", - прогнозирует латвийский дипломат.

Он отметил, что пока нет никаких признаков того, что в России существует какое-то движение во главе с лидером, который исповедует либеральные идеи, а, следовательно, угроза со стороны РФ требует от НАТО сильной и прозрачной политики сдерживания и укрепления военной поддержки Украины в ее противостоянии России.

"Это очень тяжелая часть войны. ... Украина имеет абсолютно высочайший боевой дух. ... Они научат нас, как использовать дроны в таких конфликтах. Но от основ невозможно убежать. Украине нужно оружие, Украине нужны боеприпасы", резюмировал Кариньш.

Поддержка Украины Западом - последние новости

На днях канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал использование активов РФ и создание коалиции дальнобойной артиллерии. Во время совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском Шольц заверил, что Германия, Франция и Польша поддерживают Украину.

При этом, по его словам, "также понятно, что страны не воюют с Россией", но будут закупать больше оружия для Киева на мировом рынке, а также с партнерами наращивать производство оружия в Украине.

Во время этой же встречи Макрон заявил, что страны будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, поскольку "на кону в Украине безопасность всей Европы".

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