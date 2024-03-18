Оборонная отрасль в Европе должна развиваться, ориентируясь на новые вызовы.

Российский диктатор Владимир Путин в пятый раз пришел к власти, а Дональд Трамп претендует на пост президента США. Европе нужна смена мышления в опасном мире после 25 лет недостаточного инвестирования в оборону.

Как говорится в материале Bloomberg, военные расходы в Европе в этом году должны вырасти на 33 миллиарда долларов. В частности, туристическая Греция увеличила расходы на оборону почти до 4% валового внутреннего продукта в 2022 году.

Однако Греция также является символом еще одного страшного вызова для европейской обороны: инноваций. Греческий стартап Lambda Automata, основанный бывшим робототехником Apple Inc. Димитриосом Коттасом, привлек 6 миллионов евро в прошлом году в рамках набора волны новичков в европейских оборонных технологиях, которые надеются последовать успеху SpaceX Илона Маска или Palantir Technologies. Флагманский продукт Lambda, автономные башни наблюдения, является примером способности стартапов "делать больше с меньшими затратами", говорит мне Коттас, в мире, где относительно недорогое оборудование может представлять большие риски для европейской безопасности.

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Технологические эксперименты в стиле Кремниевой долины могут показаться неуместными в нынешнем сосредоточении на производственных потребностях высокой интенсивности боевых действий, поскольку заводы старой школы начинают работать на всю мощность, чтобы доставить снаряды в достаточном количестве на украинскую линию фронта. Но дело в том, что характер войны меняется, и Европа рискует остаться позади.

Атаки беспилотников в Красном море являются уроком асимметричной войны, поскольку дроны по 2000 долларов противостоят ракетам стоимостью миллион долларов. Несмотря на весь свой опыт в производстве дронов, европейская оборонная промышленность не смогла стать лидером в этом. Проекты беспилотников срываются, или превышают бюджет. В докладе Сената Франции указано на более глубокие проблемы, чем сокращение расходов или изменение военных требований. Речь идет о конкуренции между крупными поставщиками оборонной продукции и отсутствии стратегического планирования. Результатом является большая зависимость от неевропейских поставщиков.

На процесс оборонных разработок влияет также искусственный интеллект - он меняет скорость понимания ситуации, принятия решения и его выполнения. Страны-члены Европейского Союза прекращают закупки военного оборудования, они потратили меньше на оборонные исследования и технологии в 2022 году, чем в 2021 году. Между тем недавно предложенный ЕС фонд в размере 1,5 миллиарда евро для развития своей оборонной промышленности эквивалентен одному раунду финансирования серии E компании Anduril, которая в декабре прошлого года представила автономный дрон-убийцу. Пентагон США имеет высокопоставленного чиновника, отвечающего за алгоритмы оборонных разработок. В 2024 году он запросил более 3 миллиардов долларов на деятельность своего подразделения, связанную с искусственным интеллектом.

Европа значительно отстает от США в этих сферах - и она столкнется с "большим вызовом", говорят эксперты. Содействие большему количеству отечественных инноваций может помочь уменьшить их зависимость от крупнейшего в мире военного бюджета, что является более острой потребностью в преддверии возможного президентства Трампа. ЕС создал центр оборонных инноваций, а Франция пообещала потратить 2 миллиарда евро до 2030 года на военный план ИИ.

Но эти деньги невелики, а барьеры для конкуренции за крупные оборонные контракты высоки. Закупки - это мир похожих на лабиринт правил и требований. Недаром преимущество получают крупные поставщики. Циклы разработки длительные и не подвержены риску. Air Street Capital, инвестор Lambda Automata, говорит, что стоимость контрактов Министерства обороны Великобритании, заключенных малым и средним компаниям в период 2021-2022 годов, составила 1/25 от контрактов, заключенных с более крупными конкурентами. Континентальная Европа раздроблена на десятки военно-промышленных комплексов, которые субсидируют местную промышленность и занятость таким образом, что не всегда отдают предпочтение эффективности и конкурентоспособности. Следует поощрять инновации по мере роста оборонных бюджетов.

"Деньги - это лишь часть", - говорит Пол Еременко из Universal Hydrogen Co., бывший сотрудник Google, который когда-то работал главным техническим директором Airbus SE.

Страны должны развивать группы талантливых инженеров, благоприятный правовой и регуляторный климат, предпринимательское мышление, говорит он. Отдельно Европа может последовать подразделению оборонных инноваций США, которое ускоряет создание прототипов и внедрение коммерческих технологий в военных, а также поощрять создание новых фондов, инвестирующих в оборону, таких как фонд выкупа Weinberg Capital Partners Eirene. Учитывая, что к 2030 году ЕС стремится приобрести по крайней мере половину своего оборудования у компаний, расположенных в ЕС, содействие развитию родной экосистемы кажется простым делом.

Промышленный комплекс венчурного капитала, конечно, несет свои риски. Распространение готовых технологий "двойного использования", которые используются как в гражданских, так и в военных целях, также может стать довольно антиутопическим, если башни наблюдения, предлагаемые Anduril или Lambda Automata, появятся в домашних условиях.

Но эти риски требуют более тесного сотрудничества между традиционными поставщиками и их более ловкими, меньшими ответвлениями конкурентами.

"Европа, безусловно, должна наверстать прошлые ошибки в обороне, от недостатка инвестиций до дефицита интеграции промышленности ЕС. Нельзя игнорировать будущее", - заключает издание.

Что предшествовало

Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла уже поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на так называемых выборах президента. Впрочем, официально ЦИК еще не закончила подсчет голосов.

На днях бывший президент США и один из претендентов на новое избрание на главный пост в стране Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Поэтому если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

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