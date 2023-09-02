По его словам, Путин стал более авторитарным и боится своего народа.

Чрезвычайный и Полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол, который достаточно хорошо знает президента РФ Владимира Путина, рассказал, как изменился кремлевский диктатор за последние 20 лет.

"Путин в 2000 году был антидемократичным. Впрочем, он не был таким с самого начала. Свою первую статью о Путине я написал в 2000 году, предупреждая мир о его антидемократичных действиях. Он всегда был империалистом. Он оплакивал распад Советского Союза. Он же из КГБ и провел всю свою жизнь, защищая советскую империю. Но 20 лет назад он был гораздо более прорыночным и прозападным", - заявил он в интервью "Эспрессо".

Дипломат напомнил, что в начале своего правления Путин проводил рыночные реформы и уважал частную собственность. Однако сейчас российский президент восстановил строгий контроль государства над экономикой, особенно после вторжения в Украину.

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"Во-вторых, когда-то он был открыт для взаимодействия с Западом. Он даже говорил о вступлении России в НАТО, кстати. И я хочу напомнить об этом вашим зрителям, потому что сегодня он говорит, что во всем виновато НАТО, и он был вынужден вторгнуться в Украину из-за расширения НАТО. Но 20 лет назад он не боялся НАТО. Он хотел присоединиться к Альянсу и даже сказал об Украине в 2002 году, что если Украина хочет присоединиться к НАТО, то это их дело, а не наше... Он стал гораздо более националистическим патриотом, который якобы исповедует консервативные православные религиозные ценности. Я бы не назвал это консерватизмом, но это то, чего не было 25 лет назад", - добавил Макфол.

По его мнению, главной причиной изменений стало усиление авторитаризма Путина. В частности, он начал бояться своего народа и был вынужден изобрести внешнего врага, чтобы оправдать усиление контроля.

"И именно тогда он стал более антизападным, антиукраинским. Во-вторых, он боится не расширения НАТО, а демократической экспансии. Он видел Сербию в 2000 году, Грузию в 2003 году и, что наиболее важно, Оранжевую революцию в вашей стране, и это была угроза его авторитарному способу правления. И, конечно, потом Революция Достоинства стала еще большей угрозой, но уже не российской безопасности. И здесь я хочу прояснить это. С 1941 года, когда Гитлер вторгся в Советский Союз, не было никакой военной угрозы со стороны Запада в отношении России. Но расширение демократии угрожало правлению Путина внутри России", - пояснил диплома.

Так, президент РФ постоянно утверждал, что россиянам нужно сильное государство без западных способов управления. Макфол, присутствовавший на встрече Путина с тогдашним вице-президентом Байденом в 2011 году, вспоминает, что российский лидер очень долго рассказывал, что РФ не является частью Европы и западного мира.

"Теперь он говорит, что украинцы не являются отдельной нацией. Что вы - это просто русские с акцентом и это было историческое стечение обстоятельств, что Украина стала независимым государством. Это еще один из его очень странных аргументов. Но суть в том, что если украинцы практикуют демократию, то и славянские народы могут это делать. Вот что угрожает правлению Владимира Путина, и я думаю, что это стало его одержимостью в отношении вашей страны в первую очередь, но также и в отношении моей страны, потому что ему нужен враг извне, для того чтобы легитимизировать свою диктатуру дома", - подытожил экс-посол.

Конец режима Путина

Недавно израильский журналист Цви Зильбер предположил, что отправными точками для окончательного краха режима Путина станет потеря Крымского моста, а тем более оккупированного Крыма.

В украинской разведке также заявляли, что режим Путина шатается.

В то же время бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев уверен, что Путина убьют свои.

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