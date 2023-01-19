Орешкин отметил, что уже поздно надеяться на то, что российского диктатора можно сместить электоральными, легальными процедурами.

Выборы 2024 года, которые готовят в России, не имеют никакого политического смысла. Их результаты заранее предсказуемы хотя бы потому, что уже введена концепция электронного голосования, которую никто не может проконтролировать.

Как объяснил в эфире телеканала FREEДОМ российский политолог Дмитрий Орешкин, на "поверхность" выйдет цифра, которую "нарисуют" в компьютере. Так он прокомментировал подготовку Путина к очередным президентским выборам в 2024 году. Чиновники РФ считают, что они все же состоятся, и Путин будет принимать в них участие.

"Конечно, уверены (в победе). То, что будет участвовать в выборах президент, – это не новость, это предсказуемо, это неизбежно. Вопрос в том, где они найдут альтернативных идиотов, которые согласятся выступать там как некая прокладка. Понятно, что победить может только Путин, для этого выборы и затеваются. Уйти от власти он не может, потому что за ним целый шлейф заурядных, уголовных преступлений и незаурядных преступлений вроде геноцида, военных преступлений и тому подобное. Поэтому он должен до конца жизни сидеть под зонтиком атомной бомбы, которая ему и гарантирует то, что он называет безопасностью. Для этого он должен быть начальником. Он де-факто начальник, потому что сидит на штыках. В принципе, ему выборы совершенно не нужны, пока силовые элиты, бюрократия, что называется номенклатура, на его стороне, он власть сохраняет", – отметил Орешкин.

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По словам политолога, самое интересное в этой истории, что Путин хочет еще и выглядеть прилично.

"Он хочет одержать победу как бы на всенародных выборах. Это абсолютно советская модель психологически, потому что было понятно, что это никакие не выборы. Из одного кандидата выбирали одного кандидата, насильно загоняли людей на избирательные участки, проверять подсчет голосов никому не позволяли, а потом сообщали, что 99,9% трудящихся Советского Союза продемонстрировали незыблемую поддержку блока коммунистов и беспартийных. Это был ритуал, но в жизни таких примитивных обществ ритуальная составляющая чрезвычайно важна. Вот надо, чтобы раз в 5 лет президент шел на выборы, или весь советский народ, все трудящиеся должны идти на выборы, как на праздник, таким образом проявляя любовь к руководящей и направляющей силе советского народа в лице Коммунистической партии. Вот очень важно, чтобы эта ритуальная составляющая работала, иначе люди дезориентированы", – продолжил эксперт.

Он отметил, что уже поздно надеяться на то, что российского диктатора можно сместить электоральными, легальными процедурами.

"Путин уже уничтожил государство российское. Потому что в государстве есть сумма институтов, в частности институт выборов, институт судей, институт независимой прессы, институт частной инициативы, институт конституции, который тебя защищает. Этого всего нет. Именно поэтому власть в России с помощью выборов меняться уже не может. Она может меняться только с помощью переворота, заговора, приговора, белых тапочков, "Новичка", полония, гантелей, табакерки, шелкового шарфика или шнурка – с помощью таких политических инструментов", – подытожил Орешкин.

Судьба российского диктатора Путина

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что политическое влияние президента Российской Федерации Владимира Путина существенно уменьшилось. По его мнению, из-за этого российский диктатор непременно потеряет власть в течение максимум следующих полутора лет.

Российский оппозиционный политик, социолог и журналист Игорь Яковенко говорит, что если вытащить из кремлевского режима Владимира Путина, то он сразу же развалится. Вместе с этим сразу же закончится так называемая "спецоперация".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев спрогнозировал падение режима кремлевского диктатора Владимира Путина в результате военного поражения в Украине. Он отметил, что прогноз, что Путин не доживет до 2024 года, является вполне реальным.

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