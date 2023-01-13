Российский оппозиционный политик Игорь Яковенко не думает, что коллективный запад может делать ставку на Пригожина.

Российский оппозиционный политик, социолог и журналист Игорь Яковенко считает, что если вытащить из кремлевского режима Владимира Путина, то он сразу же развалится. Вместе с этим сразу же закончится так называемая "спецоперация".

"Путин вернул в значительной степени роль КГБ, которая при Ельцине была уничтожена. Но руководили не спецслужбы, руководили выходцы из спецслужб, которых Путин очень умело разделил на кланы. Отдельные представители ФСБ действительно получили огромную власть и огромные возможности. Но это не ФСБ, а это его представители", - сказал он в эфире.

Политик уверен, что если из этой всей структуры можно убрать самого Путина, то вся эта структура обваливается.

"Многие фашистские диктатуры держатся, они персоналийские режимы, и поэтому если Путина изъять из этой структуры, то она конечно рухнет. Ну или по крайней мере там будет что-то совершенно другое. Он вовлек в эту преступную войну огромное количество людей и огромное количество людей стало военными преступниками. Практически вся страна будет нести ответственность за это преступление. Но если Путина сейчас изъять из этого, война закончится сразу", - добавил Яковенко.

Он сказал, что руководители спецслужб, Патрушев и Бортников достаточно скептически относится к Пригожину и наверняка не очень захотят, чтобы он стал во главе страны.

"Запад не готов это принять. Запад все-таки очень осторожен и он предпочитает известное зло неизвестному. Не исключаю, что они в принципе готовы терпеть сохранение власти Путина, потому что это известное зло, а вот Пригожин - это вообще черти что и сбоку бантик, не понятно что это такое. И поэтому осторожный запад. Я не думаю, что он готов приветствовать Пригожина действительно с таким бэкграундом, человека, который имел несколько уголовных статей. Не думаю, что коллективный запад может делать ставку на Пригожина", - сказал политик.

Возможные преемники Путина: подробности

Бывший сотрудник британской военной разведки Филип Инграм считает, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин все еще остается любимчиком главы РФ Владимира Путина и его прямым политическим "наследником".

Публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что США ведут переговоры с Китаем, в том числе о судьбе Путина, его свиты и семьи. В частности, они могут просить Пекин уговорить кремлевского царя покинуть страну.

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