Последние перед президентской кампанией региональные выборы в России запланированы на сентябрь 2023 года и они коснутся достаточно большого количества территорий.

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к выборам президента России 2024 года, исходя из того, что в них будет участвовать Владимир Путин.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, члены внутриполитического блока Администрации президента РФ прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а Путин примет в ней участие.

Последние перед президентской кампанией региональные выборы в России запланированы на сентябрь 2023 года и, как обращает внимание собеседник издания, коснутся достаточно большого количества территорий.

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Это означает, что на них можно протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить и в 2024 году, пишет российское СМИ.

Добавим, что в соответствии с избирательным законодательством РФ, президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года.

Владимир Путин - что известно о российском диктаторе

Напомним, Путин с 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента после того, как тогдашний глава Кремля Борис Ельцин решил, что он "устал и уходит". А потом Путина не раз "выбирали" на этот пост, в том числе меняя Конституцию РФ, чтобы легализовать его переизбрания. С мая 2008 по май 2012 Путин был премьер-министром РФ.

После неудачной попытки захватить Украину в России все чаще задумываются о том, чтобы убрать Путина от власти. По словам экс-депутата Госдумы РФ, появились слухи о подготовке плана побега Путина из России.

Также была информация, что у Путина онкозаболевания.