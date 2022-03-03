Российская власть начинает подозревать, что их президент "сошел с ума и его состояние неадекватное".

В связи с ситуацией, возникшей в РФ после ее вторжения в Украину и непрекращающихся санкций, в среде высшего политического руководства страны-агрессора подозревают, что их президент "сошел с ума и его состояние неадекватное".

Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, предоставленные УП.

Источники сообщают, что среди российских властей преобладает паническое настроение. Также растет уровень недоверия к президенту РФ.

В свою очередь представители элиты РФ эвакуируют своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ, а также ищут места укрывательства на случай ядерной войны.

"Из разговора советника-посланника посольства России в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко, вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика", – говорится в сообщении.

По данным разведчиков, при этом, растет убеждение, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.

Война Российской Федерации против Украины

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Последние не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В 17:00 по Киеву стартовал второй этап переговоров между Украиной и РФ. На повестке дня – немедленное прекращение огня.

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