Там считают, что для этого есть другие организации.

Помощь в достижении мира между Украиной и РФ не является задачей G20. Эта цель может быть достигнута при посредничестве ООН или в результате двусторонних переговоров.

Об этом заявил "шерпа" Индии в G20 Амитабх Кант в интервью Reuters. "По нашему мнению, G20 – экономический форум, а не форум для решения вопросов безопасности", - сказал он.

В настоящее время Индия председательствует в G20 и следующий саммит пройдет в Нью-Дели в начале сентября с участием представителей РФ.

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Отношение Индии к войне в Украине

С самого начала войны в Украине Индия заняла нейтральную позицию. Индийское руководство избегает критики РФ, призывая к поискам дипломатического решения войны.

При этом индийская сторона втихаря значительно увеличила закупки российской нефти на фоне антиросийских санкций со стороны западных стран.

А сегодня стало известно, что Индия и Франция разрабатывают "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Их инициатива будет отличаться от ранее предложенных другими странами. Индийский премьер Нарендра Моди заявил, что поддерживает дипломатическое завершение войны в Украине, но не подтвердил, что может быть посредником.

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