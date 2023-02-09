По словам госсекретаря США, Путин продолжает требовать смириться с захватом украинских территорий Россией и не проявляет интерес к дипломатическому завершению войны.

Российские оккупанты несут ошеломляющие потери на поле боя в Украине. Эта война остается стратегическим провалом для российского диктатора Владимира Путина.

Кремлевскому главарю не удалось ни захватить Украину, ни сломить волю украинцев. Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Война против Украины продолжает оставаться стратегическим провалом президента Путина. Ему не удалось свергнуть демократически избранное правительство Украины, включить Украину в состав России или сломить волю ее народа. Он проиграл бои за Киев, за Харьков, за Херсон. Его армия несет ошеломляющие потери на поле боя, и ему не удалось ослабить НАТО", - сказал Блинкен.

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По словам госсекретаря США, Путин продолжает требовать смириться с захватом украинских территорий Россией и не проявляет интерес к дипломатическому завершению войны.

"Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, дипломатия - это единственный способ окончательно положить конец агрессивной войне России и проложить путь к справедливому и прочному миру. Но очевидно, что Путин сейчас не проявляет искреннего интереса к дипломатии. Вот что он сказал всего несколько недель назад: "До тех пор, пока Украина не примет "новые территориальные реалии", не о чем даже говорить". Другими словами, Украина и мир должны каким-то образом смириться с захватом земель Путиным. Но это должно стать неосуществимой идеей для каждой страны в мире, которая заботится об уставе ООН и сохранении международного мира и безопасности", - заявил Блинкен.

Он также отметил важность сохранения и увеличения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Сейчас, когда мы приближаемся к годовалой отметке с тех пор, как президент Путин начал свою жестокую войну против Украины, очень важно, чтобы мы сохранили и увеличили эту поддержку... Сегодня мы сосредоточились на шагах, которые можем предпринять, чтобы обеспечить Украине помощь в области безопасности, необходимую ей для защиты своей территории от российской агрессии", - сказал глава Госдепа США.

Он также отметил, что лучшим способом ускорить перспективы реализации настоящей дипломатии станет преимущество Украины на поле боя. "Это поможет гарантировать, что у Украины будет самая сильная рука, чтобы играть за столом переговоров, когда до них дойдет дело", - добавил Блинкен.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупационные войска вошли в Киевскую область, приблизившись к столице с севера, захватили Херсон (единственный обласной центр, который был оккупирован) и территории некоторых других областей. Однако уже в конце марта украинские военные выбили оккупантов с северных регионов страны, в сентябре освободили большую часть Харьковской области, а в ноябре выдавили россиян из Херсона и правобережья региона.

По состоянию на 9 февраля общие потери среди личного состава россиян за время полномасштабного вторжения превысили отметку в 135 тысяч солдат. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал сразу три причины, по которым Путин развязал войну против Украины: он хотел улучшить свой политический рейтинг, уничтожит хорошую жизнь украинцев, а также отомстить за революцию в 2014 году. А в разведке Дании считают, что на "сумасшедшее" решение Путина напасть на Украину могли повлиять побочные эффекты от гормонального лечения.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Путин хотел бы оставить за собой территории, оккупированные до 24 февраля 2022 года, чтобы перевести войну в затяжной конфликт.

Ранее агентство Fitch Ratings констатировали, что стратегическое преимущество оказалось на стороне Украины. Вместе с тем, эксперты не видят решающего военного преимущества у Киева или Москвы, что может превратить войну в затяжной конфликт.

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