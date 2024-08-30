По словам аналитиков, Монголия имеет экономическую зависимость от России.

Можно представить, как на следующей неделе во время визита в Монголию российский диктатор выходит из своего президентского самолета и через несколько секунд оказывается в наручниках. Такое зрелище было бы потрясающим, ведь "лидер одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН под арестом по подозрению в военных преступлениях", пишет Sky News.

"На самом деле, это было бы беспрецедентно. Но это также очень маловероятно. Да, это то, что должно произойти в теории. Все члены Международного уголовного суда (МУС) обязаны задерживать подозреваемых, на которых выдан ордер на арест, если они ступают на их землю. Монголия не является исключением. Но на самом деле страна не захочет подвергаться гневу своего могущественного соседа, от которого она имеет огромную экономическую зависимость. Конфликт с Москвой, скорее всего, будет гораздо хуже и вреднее для Монголии, чем любые последствия от раздражения Гааги", - считают аналитики издания.

В Sky News подчеркнули, если Монголия не будет придерживаться своих обязательств, то это вызовет гнев активистов и политическое осуждение, однако МУС не имеет полномочий, чтобы обеспечить их выполнение.

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"Более того, это будет не первый случай, когда член суда игнорирует правила. В 2015 году Южная Африка решила не задерживать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира во время его визита в страну, несмотря на действующий ордер на арест", - напомнили в материале.

В то же время в прошлом году Южно-Африканская Республика применила другой подход, когда принимала саммит БРИКС, который обычно посещает Путин. Южная Африка, не желая снова оказаться в таком положении, смогла убедить российского диктатора не ехать и присоединиться к саммиту по видеосвязи.

"Но Монголия не имеет такого влияния на Кремль, поэтому заявила, что "не беспокоится" о поездке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что они имеют "замечательный диалог" со своим соседом. Можно с уверенностью предположить, что "диалог" включал заверения Монголии в том, что президент России не окажется в наручниках. А для Владимира Путина это будет означать большую победу в дипломатической войне, которую Россия ведет параллельно с конфликтом в Украине. Это способ уколоть Запад и подорвать международный порядок, основанный на правилах, против которого он так часто выступает", - подчеркнули в издании.

Визит Путина в Монголию - что известно

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Известно, что Путина пригласил президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух.

В то же время издание Bloomberg написало, что Путин получил гарантии, что его не задержат во время визита в Монголию по ордеру Международного уголовного суда.

"Нет риска ареста Путина. Перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласовывается заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-то из членов делегации не будут задержаны", - сообщил Сергей Марков, близкий к Кремлю политический консультант.

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