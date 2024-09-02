Против Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Монголии задержать правителя России Владимира Путина во время его визита в эту страну, запланированного на 2-3 сентября. Об этом сообщает BILD.

Издание напоминает, что визит Путина приурочен к юбилейной годовщине победы советско-монгольских войск над японцами на Халхин-Голе в 1939 году. Ранее Путин уже приезжал в Улан-Батор в 2014 и 2019 годах.

"Однако на этот раз против него действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Монголия ратифицировала Римский статут, то есть признала юрисдикцию МУС. Однако арестовывать Путина монгольские власти, видимо, не собираются", - говорится в статье. Видео дня

Отмечается, что такой подход раскритиковала HRW. Там напомнили, что в июне Монголия заявляла о "непоколебимой поддержке" МУС. При этом с этого года в суде заседает монгольский судья Эрденесбальсурен Дамдин. Поэтому HRW призвала Улан-Батор или отказать Путину во въезде, как это ранее сделала ЮАР, или арестовать его на своей территории.

"Монголия нарушит свои международные обязательства как члена МУС, если позволит президенту России Владимиру Путину посетить страну, не арестовав его. Прием Путина, который убегает от МУС, не только станет оскорблением для многочисленных жертв преступлений российских войск, но и подорвет важнейший принцип, согласно которому никто, независимо от его влияния, не стоит выше закона", - отметила представитель организации Мария Елена Виньоли.

Визит Путина в Монголию

Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя Путина. Так, по словам представителя МУС Фади эль-Абдаллы, Монголия, как и другие страны-члены суда, имеет "обязательства сотрудничать". Это включает выполнение ордеров на арест, таких как тот, который суд выдал на арест Путина в 2023 году.

Как сказал спикер, судьи МУС будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны стран-подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

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