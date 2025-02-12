Пока неизвестно, о чем именно говорили политики.

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, скорее всего, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным во время своего визита в Москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Кроме того, он вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Об этом сообщил телеведущий Fox News Шон Ханнити, передает The Washington Post.

По словам ведущего, посланник Трампа говорил с Путиным в Москве почти 3,5 часа. О чем говорили политики Шон Ханнити не уточнил. В Белом доме информацию о возможных переговорах не прокомментировали.

В издании напомнили, что сам Трамп поблагодарил президента РФ за освобождение американского учителя Марка Фогеля во время обмена, который был в российском заключении три с половиной года по обвинению в хранении наркотиков.

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"Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой", - подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, условия обмена были "очень справедливыми, очень умными, не похожими на сделки, которые вы видели" при других президентах.

Также американский лидер подчеркнул, что освобождение Марка Фогеля может сыграть значительную роль в прекращении войны в Украине.

"Я думаю, что есть добрая воля с точки зрения войны. Я думаю, что это ... может сыграть большую, важную роль в прекращении войны", - отметил он.

В WP напомнили, несмотря на то, что государственный департамент США определил Фогеля как "несправедливо заключенного" в России, Трамп назвал его освобождение "актом великодушия" со стороны Путина.

"Мы благодарны президенту Путину за то, что он сделал, за то, что он смог это сделать", - добавил он.

Возвращение Марка Фогеля в США - что известно

Напомним, 11 февраля стало известно, что спецпосланник Трампа летал в Москву для тайного обмена.

Уже вечером в Белом доме сообщили, что Стивен Уиткофф возвращается в США вместе с американцем Марком Фогелем, которого еще до полномасштабной войны в Украине приговорили в РФ к 14 годам заключения за перевозку 17 граммов каннабиса.

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