Борис Джонсон приезжал в Киев уже после выдворения российских захватчиков из Киевской области, когда наибольшая опасность миновала, по словам президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждение о том, что якобы в 2022 году на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил его от мирного соглашения с Россией.

"Это не совпадает с логикой. Потому что, от чего он должен был нас отговорить? То есть, Борис приехал тогда, когда мы отбили Киев и Киевскую область. А иначе, как бы мы с ним гуляли по Киеву? У нас есть видеодоказательства. Мы с ним были не в тот момент, когда нам было очень сложно. Нам было сложно, но этот момент прошел", - подчеркнул Зеленский в интервью для британского издания The Guardian.

Он предложил представить момент, когда Украине было очень сложно, и она гипотетически была "готова согласиться на что угодно":

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"Например, нас шантажируют. Приезжает Джонсон и говорит: мы с вами, держитесь! Не идите на уступки России!".

По его словам, это можно хоть как-то представить.

"Самое сложное - это оккупация вокруг Киева, Буча, все, что было в Киевской области... И когда он (Джонсон - УНИАН) приехал, мы с ним не просто так гуляли по Киеву. Мы отбили этот регион! Мы отбили большую часть нашей земли! То есть, в этом нет логики, что он должен был каким-то образом давить. Давить ради чего?" - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что после того, как стало известно о зверствах россиян в Буче, все украинцы не хотели видеть россиян и не хотели с ними ни о чем говорить:

"А хотели справедливости и мести. И поэтому, здесь никто не мог повлиять как-то на мое мнение и на мнение нашего общества. Мы все были в одинаковом настроении".

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев. В конце февраля российские военные зашли в большую часть населенных пунктов Киевской области, в частности, в Бучанский район. Однако в марте ВСУ пошли в контрнаступление.

2 апреля 2022 года вся Киевская область окончательно была освобождена от российских захватчиков. В частности, Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун, Бородянка, Дымер, Иванков и вся Киевская область были взяты под контроль Вооруженных сил Украины и освобождены от российских захватчиков.

После выдворения российских захватчиков мир увидел на Киевщине ужасную картину зверств: массовые захоронения, следы пыток, разрушения и хищения.

9 апреля 2022 года Борис Джонсон прибыл в Киев и вместе с Зеленским прогулялся по улицам украинской столицы. Они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Глава государства показал гостю мемориал павшим героям.

Как известно, Россия с целью манипуляции вспоминает о переговорах, которые велись между делегациями Украины и России в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Россия пытается представить это все в ключе, что якобы Украина не хотела мира. На самом деле, в Стамбуле ничего не было согласовано. Киев стремился к встрече президентов Украины и России для того, чтобы они решили те вопросы, которые стояли в Стамбуле. От такой встречи отказалась Россия.

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