Российское руководство уже серьезно планирует присоединить еще территории.

В пятницу, 27 января, Владимир Путин созвал на заседание Совет безопасности РФ, чтобы обсудить очередное расширение российских территорий. В этот раз за счет шельфа в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании приняли участие среди прочих министр обороны Сергей Шойгу и глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

"У нас, коллеги, есть много важных вопросов для обсуждения, как внутренней повестки дня, так и вопроса границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", — сказал Путин, открывая заседание.

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На этом стенограмма заканчивается, что указывает на закрытый характер заседания.

По данным агентства Reuters, речь идет о попытках Москвы аннексировать часть континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, где есть богатые залежи нефти и газа.

В 2021 году Россия пыталась добиться от ООН разрешения на присвоение этих морских территорий, но Канада, Норвегия и Дания этому помешали, заявив схожие претензии. На этом фоне Россия начала чаще проводить военные учения в регионе и расширять там военную инфраструктуру.

Захватнические амбиции Путина

По данным издания Bloomberg, Владимир Путин не отказался от намерений захватить Украину и планирует на весну новое масштабное наступление. При этом он готов к высоким потерям среди российских солдат.

Недавно Путин нашел новое объяснение, зачем он вторгся в Украину и погубил десятки тысяч российских солдат. По его словам, так он защищает Россию.

Однако за несколько дней до этого Путин озвучивал совсем другую и не менее бредовую версию нападения на Украину. Устроив крупнейшую европейскую войну за 70 лет, Путин хочет тем самым прекратить войну.

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