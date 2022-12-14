Речь идет о ядерной ракете "Ярс", о которой ранее упоминалось в информационном пространстве.

Российский диктатор Владимир Путин готовит к боевому применению мощную ядерную ракету, которая способна поразить как США, так и Великобританию.

Как пишет New York Post в среду Минобороны РФ опубликовало кадры с новой ядерной ракетой "Ярс". На видео ее устанавливают в шахту военного комплекса Козельск в Калужской области.

Межконтинентальная баллистическая ракета имеет радиус действия 7500 миль. "Ярс" является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М", который впервые был запущен в 2009 году. По данным издания, ее установили на стартовой площадке шахты с помощью специального транспортно-загрузочного блока.

Видео дня

Российские пропагандисты заявляют, что ракетный комплекс "Ярс" имеет мощность в 12 раз большую, чем американская бомба, разрушившая Хиросиму". В октябре, на фоне высокой напряженности из-за войны с Украиной, Путин проконтролировал запуск подобной ракеты.

Командующий ракетными силами РФ полковник Алексей Соколов сказал, что последнее учение должно было стать сигналом для Запада, поскольку и США, и Европа находятся в зоне действия ракеты.

"Родина получит еще одну ракетно-ядерное оружие, которое позволит решать любые задачи стратегического уровня", - заявил Соколов.

Министерство обороны России сообщило в среду, что понадобилось несколько часов, чтобы ракету установили в шахту с помощью специального транспортно-загрузочного блока. На ракетной базе Козельск продолжается реконструкция.

Ядерные угрозы России - что известно

С 24 февраля из Москвы неоднократно угрожали применить ядерное оружие против Украины и ее союзников. СМИ писали, что весной официальные лица РФ обсуждали использование ядерного оружия.

7 декабря президент Владимир Путин заявил, что "угроза ядерной войны растет" и уточнил, что Кремль не использует подобное оружие первым.

В свою очередь в Госдепе США назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустыми". При этом президент Владимир Зеленский не верит, что Путин решится на ядерный удар.

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