После этого Россия потеряет даже самый отдаленный шанс на переговоры.

Президент РФ Владимир Путин аннексировав украинские территории пройдет точку невозврата, что приведет к затягиванию войны.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что "подписание договоров" приведет к серьезной эскалации войны. Это связано с угрозами Путина защищать присвоенные территории всеми доступными способами, включая ядерное оружие.

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После аннексии Россия потеряет даже самый отдаленный шанс на переговоры с Украиной. Страна-агрессор будет вынуждена вести бесконечную борьбу за украинскую территорию, часть которой она даже не контролирует на данный момент.

"Путин повышает ставки. Это демонстрация того, что Россия не готова к переговорам, не готова идти ни на какие уступки и готова использовать любые средства, которые есть в ее распоряжении, для достижения своих стратегических целей. В том числе и ядерное оружие. Российское руководство сказало об этом прямо, без всяких колебаний", — сказала политический аналитик и основатель R.Politik Татьяна Становая.

Отмечается, что пока неизвестно, какие территории Кремль будет считать "своими", ведь эта информация не конкретизируется, а названные регионы не контролируются Россией полностью.

В издании добавили, что аннексия - это попытка Путина остановить украинское контрнаступление, которое заставило Россию отступить из большей части Харьковской области. Путин надеется, что угроза тотальной войны применения ядерного оружия уменьшит поддержку наступления ВСУ Западом.

Аннексия оккупированных территорий

21 сентября вместе с объявлением в России частичной мобилизации Путин заявил также о проведении на всех оккупированных территориях Украины "референдумов".

В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

Западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин.

По этому поводу уже возмутились в Офисе президента Украины.

"Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

В Институте изучения войны убеждены, что Путин, скорее всего, объявит о незаконной аннексии украинских территорий 30 сентября. Депутаты Госдумы получили приглашение прибыть в Кремль 30 сентября.

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