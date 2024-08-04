Российские оппозиционеры, переданные США в рамках недавнего обмена, призвали Запад ослабить санкции против РФ. Они утверждают, что наказывать нужно только Путина и его окружение, а простые россияне якобы вообще ни при чем.

На самом деле, нет никаких санкций против "простых людей" в РФ. Есть санкции, затрагивающие интересы граждан страны, которая под санкциями находится. Потому что гражданство - это ответственность, представьте себе. И это делается с той целью, чтобы граждане страны под санкциями ощутили неудобства, поднялись и сделали что-то, чтобы их государство прекратило те действия, из-за которых эти санкции были на страну наложены. И Кара-Мурза, как гражданин еще и Великобритании, помимо РФ, наверняка должен был бы это знать.

А тут, получается, что уважаемые российские оппозиционеры говорят примерно то же, что говорит Путин: вы мне уступите сначала, а там как-то ситуация, может быть, будет разрешаться. А может быть - нет.

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Только Путин просит пять областей как условие для прекращения огня. Которое может будет, а может нет (ну, мы же знаем, что нет). А Кара-Мурза и Пивоваров просят снятия санкций чтобы... Непонятно: чтобы что? Чтобы Ванька, производящий боеприпасы, смог летать отдыхать в ЕС? Чтобы россиянам лучше жилось и вкуснее жралось, пока их армия бомбит города моей страны?

Уважаемые российские оппозиционеры говорят примерно то же, что говорит Путин

Ну, так себе предложение, правда. Но поразительно похожее на путинское.

Единственным путем к ослаблению санкций против РФ должны и могут быть только вывод русских войск со всей территории Украины и прекращение агрессии против Украины.

Никакого другого пути к отзыву санкций быть не может. И любой, кто просит снятия санкций с России как шага к урегулированию, потому что "страдает простой народ", "тут не все за Путина" - играет как раз за путинский режим и поощряет нарушение им правил.

И неважно, сколько говорящий сидел якобы за свои взгляды и сколько он перенес. Любой говорящий так - за сохранение режима в РФ и за его преступную войну против нас. Все, точка. Другого тут нет.

Любой, кто просит снятия санкций с России как шага к урегулированию, - играет как раз за путинский режим

Важно помнить, что следующий шаг - это новая волна активизации разговоров про "а давайте разговаривать с хорошими русскими, а давайте налаживать контакты с прекрасной Россией будущего". Единственный правильный ответ на такие предложения - вопрос, сколько за русским, с которым предлагается разговаривать, реальной силы: людей, оружия, ресурсов, и куда он этот ресурс уже отправил. Как правило, ответ будет - нисколько. Никуда. Возможно, у этого хорошего русского есть информация, важная украинской стороне для победы в войне? Что, тоже нет? Как правило нет.

Так что никакая это не прекрасная Россия будущего.

Это люди, которые берут бабки на свою комфортную жизнь от Запада, продавая ему эту прекрасную легенду, как они почти побороли режим, но не получилось немного.

И часто - не всегда, но в большинстве случаев - это люди, работающие в интересах спецслужб РФ с тем, чтобы продвигать выгодные им нарративы про "путинскую, но не российскую войну", "снятие санкций в обмен на..." и так далее.

Не обманывайте себя.

Мария Кучеренко, аналитик Фонда "Повернись живим"