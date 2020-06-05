Упал замертво: появилось видео жестокого обращения полицейских с 75-летним протестующим в США (18+)

Два десятка полицейских даже не удосужились предоставить мужчине первую медицинскую помощь.

Появилось видео жестокого обращения полицейских с пожилым протестующим в США.

Видеозапись очевидца опубликована в Twitter-канале Breaking 911.

Инцидент произошел на одной из улиц в Буффало, штат Нью-Йорк.

На записи видно, что один из протестующих пожилого возраста преградил дорогу колонне полицейских. Он не был вооружен и не вел себя агрессивно. Но в какой-то момент один из полицейских с криком «Отойди» толкнул его в грудь, в результате чего мужчина оступился и упал, ударившись затылком об бетонную плиту. После этого протестующий потерял сознание, а на плитке образовалась лужа крови.

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Стоит отметить, что окружившие его два десятка полицейских даже не удосужились предоставить ему первую медицинскую помощь. Вместо этого они начали задерживать других протестующих, наблюдавших за ситуацией.

Газета Buffalo News рассказала, что 75-летний мужчина госпитализирован и находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы, открыто расследование.

Это произошло на площади перед городской ратушей — протестующие перекрыли движение машин по ней, и полиция приехала, чтобы вытеснить их в соседние районы. В результате столкновений с правоохранителями были задержаны четыре участника протеста, сообщает издание.

Осторожно! На видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика! 18+

WARNING GRAPHIC: Video shows cops in Buffalo, New York shove elderly man to the ground; his current condition is not known @WBFOpic.twitter.com/K1P2UmPD2i — Breaking911 (@Breaking911) June 5, 2020

Напомним, что массовые протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте после задержания темнокожего американца Джорджа Флойда, по отношению к которому полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

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