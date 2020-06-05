Меркель назвала гибель Джорджа Флойда во время задержания в США "очень страшной"

Но немецкий канцлер ушла от ответа на вопрос, несет ли президент США Дональд Трамп ответственность за насилие и расизм в стране.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает гибель американца Джорджа Флойда во время задержания копами в США «очень и очень страшной» и призвала к примирению.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько СМИ.

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«Что я требую от политики, так это чтобы она пыталась объединить людей и примирить их. Расизм - это что-то ужасное», - сказала Меркель, добавив, что верит в то, что демократическая система США справится с тяжелой ситуацией.

Но немецкий канцлер ушла от ответа на вопрос, несет ли президент США Дональд Трамп ответственность за насилие со стороны правоохранителей и расизм.

«Я считаю, что его стиль руководства является противоречивым», – отметила она.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд умер в реанимации через несколько часов.

После того, что произошло, в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

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