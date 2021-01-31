Уличные акции протеста состоялись в десятках российских городов.

В десятках городов России в воскресенье прошли уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеВ Беларуси проходят протесты против признания национального флага экстремистскимКак сообщает русская служба "Радио Свобода", к 17:00 по всей России, по данным "ОВД-Инфо", уже 4407 человек задержаны.

Не согласованные с властями акции прошли в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов.

Из них задержаны более 800 в Москве, более 500 - в Санкт-Петербурге, более 100 - во Владивостоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске.

Десятки участников акций протеста были избиты при задержании. Сообщается и о применении электрошокеров в Петербурге и Москве.

По данным Союза журналистов России, были задержаны более 30 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство из них отпустили.

Что этому предшествовало

Вторую неделю подряд люди в десятках городов России выходят на акции за освобождение Навального.

Сам Навальный отправлен в СИЗО после возвращения из Германии 17 января.

2 февраля должен пройти суд о замене ему условного срока на реальный по старому уголовному делу. Накануне стало известно, что он проходит как подозреваемый по ещё одному делу.

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Автор: Тамара Отовская