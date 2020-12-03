Срок полномочий Додода истекает 23 декабря. Санду признана ЦИК победителем второго тура президентских выборов 15 ноября.

3 декабря в Кишиневе начались протесты из-за сокращения полномочий новоизбранной президенты Майи Санду.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Акцию сторонников Санду под зданием парламента поддержали и другие оппозиционные политические силы. Тысяча протестующих скандировали: "Долой хунту", "Долой Додона","Шору и Додона в мусор".

За акцией протеста следили правоохранители.

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, парламент сразу в двух чтениях одобрил закрепления контроля работы Службы информации и безопасности за парламентом, тогда как при власти пророссийского Додона спецслужбами руководил президент.

"Проект закона приняли 51 голосами в первом и финальном втором чтениях", – подытожил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Это изрядно разозлило граждан и спровоцировало протесты.

Накануне Санду назвала законопроект «захватом власти», намекая на своего предшественника и главного конкурента на нынешних выборах Игоря Додода, поскольку именно его партия инициировала скандальные поправки.

Срок полномочий Додода истекает 23 декабря. Санду признана ЦИК победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Результаты и мандат нового главы должен утвердить Конституционный суд страны. В то же время судьи пока не могут этого сделать из-за ряда открытых против кандидата в президенты судебных дел.

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Автор: Яна Ставская