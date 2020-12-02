Выборы в Молдове-Санду заявила о попытке захвата власти Додоном / REUTERS

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке "захвата власти".

Как сообщает местное издание NewsMaker, так во время пресс-конференции Санду назвала инициативу депутатов-социалистов о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения президенту.

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"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть... Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", - отметила она.

Санду призвала граждан выйти на протест, который состоится 3 декабря перед зданием парламента.

"Правящее большинство ПСРМ-"Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", - подчеркнула новоизбранный президент.

Выборы в Молдове: что известно

  • Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.
  • На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.
  • 20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов.
  • Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

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Автор: Антонина Доломанжи