Так Санду назвала инициативу депутатов-социалистов о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения президента.

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке "захвата власти".

Как сообщает местное издание NewsMaker, так во время пресс-конференции Санду назвала инициативу депутатов-социалистов о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под подчинения президенту.

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"Законопроект, зарегистрированный в парламенте, согласно которому СИБ предлагают вывести из-под подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление политика, проигравшего выборы президента. Это попытка захватить власть... Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа", - отметила она.

Санду призвала граждан выйти на протест, который состоится 3 декабря перед зданием парламента.

"Правящее большинство ПСРМ-"Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", - подчеркнула новоизбранный президент.

Выборы в Молдове: что известно

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

На выборах победила кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 тыс. 006 голосов. Главного конкурента Санду Игоря Додона поддержали 690 тыс. 615 избирателей.

20 ноября ЦИК Молдовы объявил Санду победителем президентских выборов.

Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

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Автор: Антонина Доломанжи