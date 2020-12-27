Сегодня в Беларуси проходили воскресные марши протестов против фальсификаций президентских выборов и насилия силовиков. Это был первый раз с начала протестов, когда о воскресной акции не объявили в телеграм-каналах.

Из-за протестов в столице Беларуси Минске сегодня задержаны не менее 19 человек.

Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на правозащитников.

Согласно сообщению, людей задержали за якобы административные правонарушения в разных районах города. Некоторых - за митинг с бело-красно-белыми флагами.

Сообщается, что среди задержанных есть люди пенсионного возраста.

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Сегодня в Беларуси проходили воскресные марши протестов против фальсификаций президентских выборов и насилия силовиков. Марши и пикеты люди провели в Минске, Гродно, Бресте, Жодино и других городах. Это был первый раз с начала протестов, когда о воскресной акции не объявили в телеграм-каналах.

По данным ООН, во время жестких действий силовиков против протестующих с начала акций были задержаны более 27 тысяч человек. Также поступали сообщения о пытках и жестоком обращении, несколько человек погибли.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Юлия Петриченко