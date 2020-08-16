В Минске силовики начали задерживать участников 200-тысячного марша свободы

"Тихари" хватают людей как в центре Минска, так и по дворам, и увозят в неизвестном направлении.

В разных районах Минска силовики начали задерживать участников 200-тысячного марша свободы, которые к вечеру начали расходиться по домам.

Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы NEXTA Live, Euroradio, Tut.by.

По одним данным, около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья.

По другим данным, возле столичного ГУМа «тихари» схватили несколько человек, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

В Euroradio сообщили, что "подтверждается информация о том, что люди, расходящиеся с массового митинга в центре Минска, каким-то образом задерживаются. Задержания происходят как в центре города, так и на окраинах во дворах домов".

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко