Соперник Лукашенко на выборах рассказал, возможен ли "Майдан" в Беларуси

Майдан в Украине Цепкало назвал незаконным.

Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Беларуси Валерий Цепкало оценил угрозу "Майдана" в стране.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Лента.ру".

По его словам, Майдан в Украине происходил "вне конституционного поля, вне рамок избирательного законодательства". "Взрыв эмоций в стране, который нельзя было контролировать", - добавил он, уточнив, что смену власти в Украине в 2014 году нельзя сравнивать с сегодняшней ситуацией в Беларуси.

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Беларусский политик подчеркнул, что в республике сейчас идет подготовка к проведению президентских выборов.

"В соответствии с конституцией высшим источником власти является народ. И именно народ имеет право выбирать себе того лидера и тот политический и экономический курс, который на данном этапе соответствует его ожиданиям и чаяниям. Поэтому говорить о том, что у нас возможен Майдан, - неправильно", - отметил Цепкало, комментируя обещание Лукашенко не допустить революции.

По его мнению, власть должна обеспечить честный подсчет голосов, чтобы легитимность выборов президента Белоруссии не вызывала сомнений.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Беларуси.

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