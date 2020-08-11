Белорусские силовики пригрозили протестующим автомобилистам изъятием транспорта

Автомобили в Следкоме Беларуси назвали орудием преступления.

Белорусские силовики пригрозили водителям, которые протестуют против фальсификации результатов выборов президента, изъятием их транспорта.

Об этом заявили в Следственном комитете республики, пишет TUT.by.

В частности, изымать намерены те автомобили, которые блокируют движение транспорта.

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"Автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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