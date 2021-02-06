В своем субботнем видеообращении канцлер Германии выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода еженедельно выходят на акции с требованием демократии и свободы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу, 6 февраля, призвала политическое руководство Беларуси незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

Как сообщает Deutsche Welle канцлер выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, которые уже полгода каждую неделю выходят на акции с требованием демократии и свободы.

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«Власти (Беларуси – УНИАН) рассчитывают на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС», - сказала Меркель.

Она напомнила, что уже сейчас Германия облегчила получение виз для преследуемых в Беларуси оппозиционеров и нуждающихся, выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в этой стране.

Канцлер признала, что эти действия не позволят урегулировать конфликт в Беларуси «между правом и подавлением».

«Решить этот конфликт извне невозможно. Но данная помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода тому назад», - подчеркнула Меркель.

Она вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты августовских президентских выборов в Беларуси, поскольку они, по ее словам, не были демократическими, свободными и справедливыми.

Ситуация в Беларуси: что известно

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская