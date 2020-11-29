Оппозиционные ресурсы сообщают, что силовики задерживают участников протеста, в том числе и члена основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрия Крука.

В Беларуси продолжаются протесты оппозиции после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа, люди собираются на очередную акцию "Марш соседей".

Как сообщает белорусский ресурс Tut.by, в Минске люди с утра начали собираться в колонны в своих микрорайонах.

Читайте такжеТихановская оценила вероятность военного вторжения России в БеларусьИзвестно, что протестующие сформировали не менее 20 колонн.

Вместе с тем, в городе фиксируют колонны спецтехники силовиков - автозаки, водометы и другую военную технику.

В Минске с утра закрыты центральные станции метро и появились проблемы с интернетом.

Согласно официальному объявлению,"29 ноября в 11:05 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига". Поезда следуют без остановки на этих станциях.

По информации ресурса, силовики перекрывают движение колонн, которые движутся в центр города, проводят задержания участников протеста. "Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук", - сообщает ресурс.

Чтоб избежать задержаний, люди в колоннах, увидев силовиков, рассредоточиваются, а потом снова формируют свою колонну и продолжают движение.

Они скандируют: «Жыве Беларусь!» и «Далучайся!».

Силовики применяют для разгона демонстрантов газ, светошумовые гранаты.

В столице Беларуси и в других городах страны сегодня ожидается так называемый "Марш соседей".

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Инна Андалицкая