В Беларуси продолжаются протесты оппозиции после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа, люди собираются на очередную акцию "Марш соседей".
Как сообщает белорусский ресурс Tut.by, в Минске люди с утра начали собираться в колонны в своих микрорайонах.
Читайте такжеТихановская оценила вероятность военного вторжения России в БеларусьИзвестно, что протестующие сформировали не менее 20 колонн.
Вместе с тем, в городе фиксируют колонны спецтехники силовиков - автозаки, водометы и другую военную технику.
В Минске с утра закрыты центральные станции метро и появились проблемы с интернетом.
Согласно официальному объявлению,"29 ноября в 11:05 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига". Поезда следуют без остановки на этих станциях.
По информации ресурса, силовики перекрывают движение колонн, которые движутся в центр города, проводят задержания участников протеста. "Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук", - сообщает ресурс.
Чтоб избежать задержаний, люди в колоннах, увидев силовиков, рассредоточиваются, а потом снова формируют свою колонну и продолжают движение.
Они скандируют: «Жыве Беларусь!» и «Далучайся!».
Силовики применяют для разгона демонстрантов газ, светошумовые гранаты.
В столице Беларуси и в других городах страны сегодня ожидается так называемый "Марш соседей".
Протесты в Беларуси: предыстория
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.
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