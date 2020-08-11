На фоне протестов в Беларуси исчез один из авторов скандального фильма о женщинах Лукашенко - СМИ

По неофициальной информации, против Ивашкевича завели уголовное дело.

На фоне массовых протестов в Минске исчез ведущий авторской программы на оппозиционном телеканале «Белсат» и соавтор фильма о женщинах Лукашенко Стас Ивашкевич.

Об этом в Telegram сообщает издание Проект.

Любую связь с мужчиной потеряли более 40 часов назад. Журналисты считают, что Ивашкевича задержали на фоне протестов, которые стали поводом для дополнительного давления со стороны белорусских властей.

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«Последний раз Стас связывался с коллегами 9 августа в 21:30. Он сказал, что его задержали и везут в изолятор на улице Окрестина. Однако с тех пор о его судьбе ничего не известно: адвоката не пустили в изолятор и не дали никакой информации о том, где находится журналист», - пишет издание.

По неофициальной информации, против Ивашкевича завели уголовное дело.

Отмечается, что на прошлой неделе журналиста задержали вместе с коллегами во время подготовки материала о женщинах Лукашенко. Уже после выхода фильма журналисты замечали признаки слежки за Ивашкевичем.

Исчезновение Ивашкевича на фоне послевыборных протестов в Беларуси стало не первым. О без вести пропавших журналистах СМИ сообщают еще с начала массовых демонстраций – с вечера 9 августа.

Среди вероятно задержанных - белорусские и российские журналисты оппозиционных изданий, находящихся в день исчезновения на местах протестов или рядом с ними.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Она заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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