Экс-депутат Госдумы объяснил, почему протесты в Беларуси для Путина опаснее Хабаровска

По мнению экс-депутата, протесты в Беларуси - плохой пример для российских властей.

Протесты в Беларуси против Александра Лукашенко - опасность номер один для российского президента Владимира Путина.

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Такое мнение в эфире канала " Украина 24 " высказал бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев, комментируя предположение о том, что протесты могут быть выгодны Путину, чтобы отвлечь внимание от протестов в Хабаровске.

"Думаю, что это такая домашняя конспирология. Хабаровска во внутрироссийском повестке дня нет, по телевидению о нем не говорят, о нем говорят только в соцсетях люди определенного склада, политической ориентации, которые не являются сторонниками Путина, другие этого не видят", - сказал экс-депутат.

По мнению Пономарева, протесты в Беларуси - плохой пример для российских властей.

"Опасность, которая исходит от белорусских протестов как плохого примера, это новая Оранжевая революция, новый Майдан, успешный протест против власти, - для Путина гораздо выше, чем Хабаровск или что-то подобное", - сказал Пономарев.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

Протесты в Хабаровске

Масштабные протесты в российском городе Хабаровске начались в начале июля после того, как арестовали их губернатора края Сергея Фургала.

Каждые выходные на акции выходят десятки тысяч людей. Среди прочего люди требуют отставки президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Андрей Василюк