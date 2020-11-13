Президент Беларуси Александр Лукашенко может временно передать власть какому-то доверенному лицу, как это сделал Владимир Путин, передав на одну каденцию (с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года) президентский пост Дмитрию Медведеву.
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Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик. Он предположил, что президентский пост временно может занять нынешний глава правительства или "кто-то из силовиков".
Оценивая обещание Лукашенко провести новые выборы, Курейчик сказал: "Выборы по системе Лукашенко - это не выборы, а имитация. Так было последние 26 лет. Он обещает новую конституцию, согласно которой, видимо, будет еще более усилена его власть. И эту власть он собирается кому-то передать. Подозреваю, что под этой операцией "выборы" будет попытка передать власть, как в свое время Путин передал Медведеву - кому-то доверенному из его собственного круга. Я думаю, что на это может пойти нынешний премьер-министр Беларуси или кто-то из силовиков, кто пообещает Лукашенко безопасность и удержать его систему власти".
Оппозиционер добавил, что режим Лукашенко "окончательно звереет и переходит к репрессиям, которые связаны с опасностью для жизни граждан".
"В таком случае и ООН, и Европа, и новый президент США Байден будут реагировать значительно жестче, чем до этого. Лукашенко пытается оправдаться, что вокруг враги, мировой заговор и "цветные" революции. Но он просто потерял популярность среди граждан, и граждане хотят его изменить. А он держится за власть и применяет для этого аппарат невероятного насилия", - заявил он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, "если этого захочет народ".
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого-обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих. Также о готовности применения боевого оружия против протестующих заявили и в белорусском МВД.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
- Страны Запада ввели санкции против Лукашенко и представителей его режима. К ним планирует присоединиться и Украина.
- В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.
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