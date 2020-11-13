Оппозиционер оценил тактику режима Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко может временно передать власть какому-то доверенному лицу, как это сделал Владимир Путин, передав на одну каденцию (с 7 мая 2008 по 7 мая 2012 года) президентский пост Дмитрию Медведеву.

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Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик. Он предположил, что президентский пост временно может занять нынешний глава правительства или "кто-то из силовиков".

Оценивая обещание Лукашенко провести новые выборы, Курейчик сказал: "Выборы по системе Лукашенко - это не выборы, а имитация. Так было последние 26 лет. Он обещает новую конституцию, согласно которой, видимо, будет еще более усилена его власть. И эту власть он собирается кому-то передать. Подозреваю, что под этой операцией "выборы" будет попытка передать власть, как в свое время Путин передал Медведеву - кому-то доверенному из его собственного круга. Я думаю, что на это может пойти нынешний премьер-министр Беларуси или кто-то из силовиков, кто пообещает Лукашенко безопасность и удержать его систему власти".

Оппозиционер добавил, что режим Лукашенко "окончательно звереет и переходит к репрессиям, которые связаны с опасностью для жизни граждан".

"В таком случае и ООН, и Европа, и новый президент США Байден будут реагировать значительно жестче, чем до этого. Лукашенко пытается оправдаться, что вокруг враги, мировой заговор и "цветные" революции. Но он просто потерял популярность среди граждан, и граждане хотят его изменить. А он держится за власть и применяет для этого аппарат невероятного насилия", - заявил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, "если этого захочет народ".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

В Минске вечером 12 ноября умер протестующий Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади перемен". Это вызвало очередную волну протестов в Беларуси.

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Автор: Андрей Василюк