Компании и таланты бегут из Беларуси, признавая, что даже в случае нормализации ситуации дома им будет трудно вернуться.

После того, как авторитарный лидер Беларуси столкнулся с массовыми протестами против его 26-летнего правления, пионеры, которые превратили бывшую советскую республику в маловероятный технологический узел, начали уезжать.

Технологический парк в Минске когда-то пользовался поддержкой правительства и был флагманом политики Александра Лукашенко. Среди наиболее успешных стартапов - программа Viber и игровой сервис World of Tanks. Последний сделал Виктора Кислого первым белорусским миллиардером, - пишет Bloomberg.

Читайте такжеВ Беларуси силовики проводят обыски в правозащитных организацияхКомпании отправляют некоторых своих работников за рубеж или переезжают вообще, как и много фрилансеров в Беларуси. Японская компания Rakuten, которой принадлежит Viber, одной из первых закрыла свой офис в стране после того, как полиция избила участников протестов в августе прошлого года. Александр Кувшинов возглавляет белорусское подразделение компании по разработке GPS-решений Gurtam. Он уехал из Беларуси, когда на государственном телевидении его лицо показали в контексте расследования против компании Pandadoc. Это другая технологическая компания, на которую работал его брат.

"Мы думали, что это будет короткая рабочая поездка. Поэтому мы даже не брали с собой зимние вещи. Но прошло полгода, мы до сих пор здесь, мой брат Виктор до сих пор в камере КГБ. А наша квартира в Минске пылится", - сказал Кувшинов.

Тысячи предпринимателей и разработчиков программного обеспечения играли центральную роль в индустрии, которая в 2019 году принесла Беларуси 2,2 миллиарда долларов от экспорта. На протяжении последних лет ее почти не трогали. Но жестокое подавление протестов после фальсификации выборов в пользу Лукашенко в прошлом году напугало многих.

Потеря для Беларуси стала благом для соседей, таких как Литва, которая регистрирует новые финтех-компании быстрее, чем любая другая страна Евросоюза, переформатируя свою экономику под инновации. Кувшинов испытал то, что он назвал относительно откровенным процессом для технологических профессионалов по получению визы в Литве. Как оказалось, все можно сделать, даже если разговаривать на русском языке.

Читайте такжеEUObserver: ЕС стоит готовиться к вспышке войны в БеларусиБолее 40 белорусских IT-компаний перевезли почти 900 работников в Вильнюс. А еще 30 рассматривают такой же переезд. Литовское правительство, которое обеспечивает технологические компании ускоренными процедурами лицензирования и англоязычными услугами, предлагает ряд преимуществ для тех, кто приезжает из Беларуси. В частности, иностранцы могут открывать счета в банках, создавать компании и подавать налоговые декларации онлайн.

Еще одно преимущество - все большее сообщество белорусских эмигрантов. Вильнюс стал вторым домом для многих политических активистов. В частности, в литовской столице живет лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская. На кон поставлено будущее индустрии, которая процветает. Только компания EPAM Systems трудоустроила 10 тысяч специалистов в Беларуси. Всего в мире на нее работает 38 тысяч человек.

Литва - не единственная страна, которая соревнуется за таланты, которые бегут от правления Лукашенко. Польша облегчила переезд, упростив процедуры на получение разрешений на трудоустройство. Украина создает фактический "технологический город" и предлагает налоговые каникулы. Хотя украинское правительство уже давно переживает трудности в борьбе со взяточничеством.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Беларусь превращается в классическую военную диктатуруТихановская говорит, что компании, которые покидают Беларусь, вернутся "с удовольствием", если Лукашенко уйдет. А большинство фирм перевозят за границу лишь часть своих работников, надеясь, что ситуация улучшится. Но стабильность, которую предлагают соседи, может оказаться слишком привлекательной.

"Мы до сих пор считаем Беларусь нашим домом. Но чем дольше ты остаешься за границей, тем легче становится строить свою жизнь здесь. Даже если ситуация дома меняется", - сказал Кувшинов.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая вынуждена была уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

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Перевод: Лесь Дымань