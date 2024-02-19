Сейчас ГНСУ не получало информации от польских коллег, что с 20 февраля будут заблокированы и остальные направления.

На границе с Польшей в целом функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент являются заблокированными из-за акций польских фермеров. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, действия по блокированию в целом значительно ограничили возможности пересечения границы грузовыми транспортными средствами.

"Всего на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том что среди этих 6 четыре – это крупнейшие пункты пропуска, через которые могут пересекать границу грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн. Те три направления, которые остаются - имеют свои особенности, где-то могут пересекать границу только пустые грузовые средства весом более 7,5 тонн, другие направления - это для движения меньших грузовых транспортных средств в обоих направлениях", - отметил Демченко.

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Так, сегодня заблокированными остаются 6 направлений к пунктам пропуска: Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Шегини и Краковец.

"На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях находится где-то 2900 грузовых трансопртных средств, которые ожидают возможность пересечения границы в сторону нашего государства. Больше всего напротив пукнтов пропуска Ягодин и Краковец", - сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что в направлении пункта пропуска Ягодин вчера и также чатина дня субботы вообще не пропускались грузовые транспортные средства в обоих направлениях.

"Сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск, но в зависимости от действий, которые совершают протестующие, - в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Зато пока мы не имеем подтверждения, что какое-то движение будет происходить в направлении Польши", - сообщил Демченко.

По его информации, существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовыми трансопртными средствами фиксируется и по направлению пункта пропуска Шегини. Более или менее интенсивное движение фиксируется в направлении пункта пропуска Краковец.

Демченко также сказал, что пока нет информации от польских коллег, что от 20 февраля будут заблокированы и другие направления.

Блокирование польско-украинской границы - детали

Как сообщал УНИАН, в начале февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной. В частности, по состоянию на 13 февраля они заблокировали шесть пунктов пропуска.

14 февраля польское объединение независимых профсоюзов "Солидарность" заявило, что фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с 20 февраля.

15 февраля возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей началась акция протеста украинских перевозчиков, которые протестуют в ответ на действия польских фермеров.

В СНБО Украины заявили, что блокирование границы с Украиной вредит прежде всего польской экономике. Так, соответствующие акции поляков наносят ущерб польской международной торговле, рынку труда и бьют по сфере обслуживания.

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