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Президент Европейского Совета назвал Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси

16:01, 18 августа 2020
Мир
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Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа / фото REUTERS

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси, сложившегося после президентских выборов 9 августа.

Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter .

"Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", - заявил Мишель.

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Протесты в Беларуси: хронология событий

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.
  • По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
  • 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент России пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.
  • 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

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Автор: Виталий Саенко

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