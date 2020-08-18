Президент Европейского Совета назвал Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси
16:01, 18 августа 2020Мир
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В частности, речь идет о необходимости начала мирного и всестороннего диалога.
Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа / фото REUTERS
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси, сложившегося после президентских выборов 9 августа.
Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter .
"Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", - заявил Мишель.
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Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.
- По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.
- 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент России пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.
- 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».
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