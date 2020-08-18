Президент Европейского Совета назвал Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси

В частности, речь идет о необходимости начала мирного и всестороннего диалога.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину условие урегулирования кризиса в Беларуси, сложившегося после президентских выборов 9 августа. Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter . "Я только что обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Только мирный и по-настоящему всесторонний диалог может урегулировать кризис в Беларуси", - заявил Мишель. Читайте также профильные комитет Европарламента обсудить ситуацию в Беларуси Протесты в Беларуси: хронология событий 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент России пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз». Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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