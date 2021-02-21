Возможно, американцам придется носить маски и в 2022 году / REUTERS

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи допустил, что американцам все еще придется носить маски в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться.

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Фаучи заявил об этом в интервью CNN, сообщает "Голос Америки".

"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи.

Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.

В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.

Что этому предшествовало

  • США лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 (свыше 28 миллионов) и умерших от осложнений коронавирусной болезни (почти 500 тысяч).
  • Вакцинация в США стартовала в середине декабря.

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Автор: Виктория Токарева