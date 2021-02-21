По словам доктора Энтони Фаучи, необходимость повторной вакцинации будет зависеть от поведения южноафриканского штамма коронавируса.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи допустил, что американцам все еще придется носить маски в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться.

Читайте такжеВ Великобритании хотят постепенно смягчить локдаун

Фаучи заявил об этом в интервью CNN, сообщает "Голос Америки".

"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи.

Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.

В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.

Что этому предшествовало

США лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 (свыше 28 миллионов) и умерших от осложнений коронавирусной болезни (почти 500 тысяч).

Вакцинация в США стартовала в середине декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева