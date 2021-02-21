Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи допустил, что американцам все еще придется носить маски в 2022 году, но меры по борьбе с распространением COVID-19 будут ослабляться по мере того, как все больше людей будут вакцинироваться.
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Фаучи заявил об этом в интервью CNN, сообщает "Голос Америки".
"Думаю, что мы достигнем значительного уровня "нормальности" после ужасного бремени, которое нам пришлось нести в прошлом году", – сказал Фаучи.
Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Фаучи сказал, что пока рано говорить, когда в США появится коллективный иммунитет.
В ответ на вопрос телеканала Fox News, потребуется ли американцам вторичная вакцинация, он сказал, что это будет зависеть от того, как будет развиваться южноафриканский штамм коронавируса.
Что этому предшествовало
- США лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 (свыше 28 миллионов) и умерших от осложнений коронавирусной болезни (почти 500 тысяч).
- Вакцинация в США стартовала в середине декабря.
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