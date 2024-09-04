Россия объявила об изменении ядерной доктрины, чтобы ввести фактор страха и послать недвусмысленный сигнал сдерживания союзникам Украины.

На этой неделе Кремль объявил о планах по пересмотру своей ядерной доктрины - менее чем через месяц после того, как вторжение Украины в Россию стало полной насмешкой над частыми ядерными угрозами Москвы.

Как пишет Atlantic Council, с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Путин регулярно "бряцал ядерным оружием" в явной попытке подорвать западную поддержку Украины.

"Использование Россией ядерного шантажа было безрассудным, однако весьма эффективным против не склонных к риску западных лидеров... Фактически, способность Путина запугивать Запад, возможно, стала его самым большим успехом за всю войну", - отмечает издание.. Видео дня

Однако, хотя ядерное бряцание оружием Кремля явно сработало против Запада, оно оказало гораздо меньшее влияние на Киев. На протяжении всей войны Украина неоднократно демонстрировала готовность распознать блеф Путина и почти полное отсутствие беспокойства по поводу пересечения так называемых красных линий России, пишет издание. И самый серьезный удар по репутации ядерных угроз Кремля был нанесен украинским наступлением на Курскую область России.

"Вторгнувшись в Россию, Украина пересекла самую красную из всех российских красных линий. И все же Путин снова решил не обострять ситуацию. Вместо того чтобы развязать ядерный Армагеддон, он активно пытался преуменьшить значение вторжения Украины", - пишут аналитики.

Такая слабая реакция Путина на украинское вторжение в Россию не осталась незамеченной. Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, используя этот слабый ответ, призвал к отмене всех ограничений на использование западного оружия на территории России.

Кремлевские чиновники также, по-видимому, осознают, что вторжение Украины в Россию сделало их ядерные угрозы все более пустыми. Это, безусловно, объясняет их нынешний интерес к пересмотру ядерной доктрины России.

При этом, отмечает издание, пока не ясно, какую форму могут принять эти изменения, но можно с уверенностью предположить, что их целью будет вновь ввести фактор страха и послать недвусмысленный сигнал сдерживания союзникам Украины. И если Запад "прогнется" под ядерные угрозы России, последствия могут быть катастрофическими.

"Если западные лидеры позволят ядерным угрозам Путина увенчаться успехом в Украине, он неизбежно применит ту же тактику против других жертв. Это вдохновит другие авторитарные режимы. Тем временем другие заметят бездействие Запада и придут к выводу, что они больше не в безопасности без собственного ядерного оружия. В течение нескольких коротких лет мир может столкнуться с гонкой ядерных вооружений, которая сведет на нет десятилетия прогресса в области нераспространения и откроет опасную новую эру международных отношений, где перспектива ядерной войны больше не будет немыслимой", - считают в Atlantic Council.

Ядерное оружие России

Ранее в России заявили, что планируют внести изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на якобы "эскалационные действия Запада в войне в Украине.

Американские исследователи смогли определить место развертывания в России новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой. Экперты добавляют, что ракета 9М370 не добавит новых возможностей ядерному потенциалу РФ, хотя Путин называет эту ракету "непобедимой".

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