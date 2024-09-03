Россия планирует изменить ядерную доктрину после последних событий, как на территории собственной страны, так и на Западе.

После начала Курской операции ВСУ, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что сейчас их правительство находится на "продвинутой стадии", касаемо переговоров об изменении ядерной доктрины. Об этом сообщает The Times.

Сейчас доктрина, по данным британской газеты, содержит информацию о том, что ядерный арсенал будет задействован, если существование РФ, как независимого государства, будет находиться под угрозой — со стороны иностранной армии с обычным оружием или если страна подвергнется ядерной атаке.

Желание среди российских влиятельных лиц изменить доктрину, по информации The Times, произошло после того, как в Украине заявили об использовании ракет HIMARS для уничтожения мостов в Курской области, а еще после того, как на территории врага были замечены британские танки Challenger 2.

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"[Противники России] должны осознать, что невозможно выиграть обычную войну, затрагивающую жизненные интересы державы, вооруженной бомбой, и что любая попытка сделать это приведет к их собственному уничтожению", - заявил работник аналитического центра, консультирующего Кремль, Дмитрий Тренин.

Президента РФ Владимира Путина призывают снизить порог применения ядерных ракет. Сам он, по данным британской газеты, не считает вторжение украинцев в Курскую область угрозой для его режима.

А вот присутствие войск НАТО в Украине может спровоцировать ядерную войну, по словам Путина. Из-за этого часть ядерного оружия РФ была отправлена в Беларусь, что, в свою очередь, спровоцировало Польшу объявить о готовности разместить на территории своего государства ядерное оружие одной из стран НАТО. Сейчас нет никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерный арсенал, что не мешает официальным лицам в Москве постоянно предупреждать западных коллег о ядерной войне.

Подобные речи, по информации The Times, направлены исключительно на то, чтобы отбить у НАТО желание поддерживать Украину. Как серьезную угрозу европейские страны и НАТО подобные предупреждения не считают. Но Вашингтон, например, остается настороженным, чтобы не эскалировать ситуацию.

Советник Кремля до 2011 года Глеб Павловский, умерший в 2023 году, заявлял The Sunday Times, что психическое состояние Путина ухудшилось за годы пребывания у власти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже третий год. Из-за перспективы "бесконечного конфликта" Путин и может использовать ядерное оружие. Только использование смертоносного оружия, по мнению The Times, может "спасти РФ от унижения и позора". Самое главное, как отмечают в британской газете, это угроза, в первую очередь, режиму Путина, а не самой России.

На Западе же считают, что применение Россией тактического ядерного оружия не гарантирует окончание войны или мгновенной победы российских оккупационных войск. Что касается стратегических боеголовок, то это "почти наверняка", по данным британского ведомства, спровоцирует массированный ответный удар со стороны стран НАТО.

Ядерные угрозы РФ

Американские исследователи смогли определить место развертывания в России новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной боеголовкой.

Экперты добавляют, что ракета 9М370 не добавит новых возможностей ядерному потенциалу РФ, хотя Путин называет эту ракету "непобедимой".

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